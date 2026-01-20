Allerta meteo maltempo ad Acireale per rischio idrogeologico

A seguito dell'allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ieri ha firmato un'ordinanza a tutela della pubblica incolumità disponendo, tra l'altro, l'evacuazione temporanea e immediata degli immobili in zone costiere esposte alle mareggiate.