Allerta meteo maltempo ad Acireale per rischio idrogeologico

Cronaca

A seguito dell'allerta meteo di livello rosso diramata dalla Protezione civile Regionale per rischio idrogeologico e idraulico, il sindaco di Acireale, Roberto Barbagallo, ieri ha firmato un'ordinanza a tutela della pubblica incolumità disponendo, tra l'altro, l'evacuazione temporanea e immediata degli immobili in zone costiere esposte alle mareggiate.

