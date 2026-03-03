Roma, falso allarme bomba per trolley vicino a Palazzo Chigi

Il bagaglio abbandonato è stato trovato davanti alla vetrina di un negozio nello stesso edificio in cui hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'intervento degli artificieri ha escluso ogni rischio: al suo interno solo effetti personali

Minuti di tensione a Roma, in Largo Chigi, davanti alla vetrina di un negozio nello stesso palazzo in cui hanno sede alcuni uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri. A causarli un trolley abbandonato che ha subito provocato un allarme bomba, poi rivelatosi un falso allarme. L'intervento degli artificieri, durato una ventina di minuti, ha permesso di escludere ogni pericolo relativamente al contenuto della valigia permettendo la riapertura della circolazione. Il bagaglio abbandonato è stato messo a bordo di una volante della Polizia.

La valigia sospetta era stata segnalata a Largo Chigi nei pressi della fermata degli autobus. Intorno alle 13.30 un altro bagaglio sospetto era stato segnalato a piazza Venezia vicino al Vittoriano. L'allarme è rientrato dopo gli accertamenti della polizia.