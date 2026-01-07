Macerata, escursionista bloccato in rifugio da neve e buio

A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio sopraggiunto, un escursionista 31enne di Camerino (Macerata) era rimasto bloccato nel rifugio del Fargno tra Ussita e Bolognola ed era impossibilitato a rientrare a valle. È stato soccorso verso le 17:30 del 6 gennaio da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) per un intervento di salvataggio che è durato sette ore. Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto l'escursionista, che si trovava all'interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con spessore neve oltre i 50 cm. L'intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l'elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l'itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe come ulteriore criticità. Giunti al parcheggio di Pintura di Bolognola, il 31enne è stato affidato alle cure del 118.