Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Macerata, escursionista bloccato in rifugio da neve e buio

Cronaca

A causa delle condizioni meteo avverse, in particolare della neve e del buio sopraggiunto, un escursionista 31enne di Camerino (Macerata) era rimasto bloccato nel rifugio del Fargno tra Ussita e Bolognola ed era impossibilitato a rientrare a valle. È stato soccorso verso le 17:30 del 6 gennaio da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) per un intervento di salvataggio che è durato sette ore. Tre tecnici del Cnsas Marche hanno raggiunto l'escursionista, che si trovava all'interno del rifugio, operando sotto una tormenta e con spessore neve oltre i 50 cm. L'intervento si è concluso con la discesa verso valle, risultata particolarmente lunga per la stanchezza del paziente e per l'elevato accumulo nevoso; durante il rientro, lungo l'itinerario, i soccorritori hanno inoltre incontrato valanghe come ulteriore criticità. Giunti al parcheggio di Pintura di Bolognola, il 31enne è stato affidato alle cure del 118.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 7 gennaio, edizione delle 8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 7 gennaio

Cronaca

Capotreno ucciso Bologna, fermato presunto killer

Cronaca

Capotreno ucciso a Bologna, la fuga del presunto killer. VIDEO

Cronaca

Maltempo in Italia, allerta in diverse regioni

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 6 gennaio: edizione delle 19

Cronaca