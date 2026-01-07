Acca Larentia, commemorazione a Roma con Rocca e Rampelli

A Roma si è svolta la commemorazione per il 48esimo anniversario della strage di Acca Larentia, con la deposizione di una corona di fiori da parte del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e del vicepresidente della Camera Fabio Rampelli. Alla cerimonia istituzionale hanno partecipato anche parlamentari e consiglieri comunali di Fratelli d’Italia. Successivamente una delegazione dei giovani di Fratelli d’Italia ha reso omaggio davanti all’ex sede del Movimento Sociale Italiano. In quel luogo furono uccisi Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta, mentre Stefano Recchioni morì durante gli scontri con le forze dell’ordine nelle ore successive.
