Marche, torcia olimpica attraversa la regione

Cronaca

La staffetta della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato le Marche facendo tappa in dodici comuni della regione. Il percorso della fiamma in vista delle Olimpiadi si estende per circa 12.000 km e attraversa tutte le 110 province italiane.

