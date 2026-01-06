Marche, torcia olimpica attraversa la regione

La staffetta della torcia olimpica di Milano-Cortina 2026 ha attraversato le Marche facendo tappa in dodici comuni della regione. Il percorso della fiamma in vista delle Olimpiadi si estende per circa 12.000 km e attraversa tutte le 110 province italiane.
Prossimi video
Vaticano, Papa Leone XIV chiude la Porta Santa a San Pietro
Cronaca
Omicidio di Piersanti Mattarella, 46 anni dopo ancora si cerca la verità
Cronaca
Capotreno ucciso a Bologna, killer ricercato
Cronaca
Capotreno ucciso a Bologna, la fuga del presunto killer. VIDEO
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 6 gennaio 2025 - edizione h.8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 6 gennaio 2026
Cronaca
Bologna, l'arrivo del feretro di Giovanni Tamburi
Cronaca