Secondo i dati della Farnesina, sono 6 gli italiani ancora dispersi e 13 quelli rimasti feriti: di loro, 3 sono già al Niguarda, 4 saranno trasferiti oggi e gli altri 6, quelli più gravi, restano in Svizzera a causa delle loro condizioni critiche che non consentono il trasporto. A fare il punto è l'assessore regionale al Welfare

"Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo dei giovani ospiti italiani che sono ricoverati nei vari ospedali della Svizzera”. A dirlo è l'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, nel punto stampa all’ospedale Niguarda per un aggiornamento sullo stato di salute dei pazienti italiani feriti nella strage di Crans-Montana. Al momento, i dati confermano un totale di 13 italiani feriti e 6 ancora dispersi.

Bertolaso: “Oggi in Italia 4 feriti”

Bertolaso ha spiegato la gestione delle operazioni di emergenza, sottolineando che “la parte significativa di questa iniziativa è stata aver inviato questo gruppo di nostri tecnici che è partito ieri sera, tutti esperti in problematiche di ustioni dell'ospedale Niguarda che hanno girato i vari ospedali in Svizzera. Questa mattina - ha aggiunto l'assessore regionale al Welfare - abbiamo avuto le cartelle cliniche di tutti i ricoverati negli ospedali e questo ci ha permesso di stabilire i pazienti che possono essere trasportati con elicottero e di identificare quelli che al momento per le grandi ustioni non possono essere trasferiti a Milano”. Per la giornata di oggi è atteso il trasferimento al Niguarda di 4 dei giovani che sono feriti e che si trovano ancora in Svizzera: “Il primo - ha detto Bertolaso - è un ragazzo di 15 anni che arriva dall'ospedale di Berna. L'elicottero è a Berna ma abbiamo problemi di meteo perché c'è nebbia e quindi l'attraversamento delle Alpi è problematico. Quando il meteo lo permetterà arriverà qui, spero entro la mattinata".

Sei feriti gravi restano in Svizzera

"Gli altri sei feriti" italiani della strage di Crans-Montana "si trovano fra l'ospedale di Berna e l'ospedale soprattutto di Zurigo ma non sono trasportabili per le gravi ustioni, li stiamo seguendo", ha spiegato. "Se nei prossimi giorni saranno trasportabili li porteremo qui il prima possibile - ha aggiunto -. Non siamo noi a decidere chi può essere trasportato, quando il medico curante svizzero ci dà l'autorizzazione al trasporto noi li prenderemo in carica".