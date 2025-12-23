Verona, furto in abitazioni: quattro fermi

La Polizia di Verona ha eseguito quattro fermi nei confronti di altrettanti cittadini albanesi tra i 25 e i 28 anni, ritenuti responsabili di alcuni furti in abitazione commessi nella provincia scaligera. L'indagine è stata svolta dalla Squadra Mobile in seguito a un aumento dei reati tra novembre e dicembre. Il gruppo operava in tutti i quartieri cittadini, dopo aver individuato l'abitazione da depredare, due componenti rimanevano nell'auto per sorvegliare la zona, mentre altri due si arrampicavano sui balconi, restando in contatto con i complici tramite le ricetrasmittenti; forzavano le porte finestre quindi mettevano a soqquadro l'appartamento in cerca di monili, il tutto agendo dai 5 ai 15 minuti. Il 19 dicembre, dopo due furti tra cui anche quello di una cassaforte, il gruppo è stato bloccato mentre rientrava a Garda (Verona).