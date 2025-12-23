Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sassari, il messaggio di Natale dei vigili del fuoco

Cronaca

Anche quest'anno i vigili del fuoco di Sassari hanno scelto le immagini per rivolgere alla cittadinanza gli auguri di Natale. In un breve video diffuso in occasione delle festività, il Comando sassarese saluta la città con un messaggio semplice e diretto, legato ai valori di vicinanza, impegno e sicurezza che caratterizzano il lavoro quotidiano del Corpo.

Prossimi video

Milano, 15enne aggredito da 3 minorenni

Cronaca

Sassari, il messaggio di Natale dei vigili del fuoco

Cronaca

Verona, furto in abitazioni: quattro fermi

Cronaca

Sparatoria a Palermo, arrestato un ragazzo di 21 anni

Cronaca

Milano Cortina 2026, la fiamma olimpica a Paestum e Amalfi

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 23 dicembre: edizione delle 8

Cronaca