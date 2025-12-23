Sassari, il messaggio di Natale dei vigili del fuoco

Anche quest'anno i vigili del fuoco di Sassari hanno scelto le immagini per rivolgere alla cittadinanza gli auguri di Natale. In un breve video diffuso in occasione delle festività, il Comando sassarese saluta la città con un messaggio semplice e diretto, legato ai valori di vicinanza, impegno e sicurezza che caratterizzano il lavoro quotidiano del Corpo.
