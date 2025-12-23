Offerte Sky
Roma, smantellati insediamenti abusivi a Parco Aniene

Cronaca

Un'operazione coordinata dalla Questura di Roma ha portato allo smantellamento di due insediamenti abusivi nel Parco Aniene. Oltre alle denunce per occupazione di suolo pubblico, sono stati avviati accertamenti sull’immigrazione irregolare e ripristinato il decoro dell’area con la rimozione delle strutture e dei rifiuti

