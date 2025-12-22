Sorradile, rubata cassaforte con armi e munizioni: 2 arresti

Hanno rubato una cassaforte contenente armi e munizioni da un’abitazione di Sorradile, ma la fuga è finita dopo un inseguimento dei carabinieri. Arrestati due uomini di 41 e 37 anni, rinchiusi nel carcere di Massama; un 17enne è stato invece accompagnato al Cpa di Sassari. Il colpo è stato messo a segno nella notte tra il 16 e il 17 dicembre, con la fuga a bordo di una Fiat Panda a noleggio con targa alterata. Durante la perquisizione dell’auto sono stati trovati una pistola calibro 7.65 con matricola cancellata, arnesi da scasso, pugnali, radio, binocoli e maschere in silicone