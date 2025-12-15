Catania, spaccio di droga ed estorsioni: 38 arresti

Oltre 250 agenti della polizia di Catania stanno eseguendo un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip su richiesta della Procura distrettuale, nei confronti di 38 persone indagate, a vario titolo, per spaccio di sostanze stupefacenti, estorsione, rapina e ricettazione. I destinatari del provvedimento, scaturito nell'ambito dell'operazione "Safe zone", sono tutti stranieri, di varie nazionalità.
