Venezia, ruba barca e si schianta su Ponte Rialto: arrestata

Una donna ha rubato un barcone carico di pacchi e si è schiantata contro il Ponte di Rialto a Venezia, distruggendo parte della storica balaustra. La polizia locale l’ha arrestata e l’ha segnalata per furto e altri reati. I tecnici del Comune hanno avviato la valutazione dei danni, giudicati complessi per il valore del monumento