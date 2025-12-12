Offerte Sky
Civitavecchia, sequestrati 138 kg di cocaina su nave

Cronaca

A Civitavecchia la Polizia di Frontiera Marittima, la Guardia di Finanza di Roma - Gruppo Civitavecchia e l'Agenzia delle Dogane hanno sequestrato 138 chili di cocaina. Il carico era nascosto all'interno di un autoarticolato sbarcato da una nave proveniente da Barcellona. La droga, di elevata purezza, avrebbe potuto generare profitti fino a 15 milioni di euro. Il corriere, un uomo di 42 anni, è stato arrestato in flagranza per il reato di traffico di sostanze stupefacenti.

