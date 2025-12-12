Offerte Sky
Scavi clandestini tra Calabria e Sicilia, oltre 50 arresti

Cronaca

I carabinieri del Tutela Patrimonio culturale, con il coordinamento delle Procure di Catania e Catanzaro, hanno eseguito 56 misure cautelari contro gruppi criminali accusati di scavi clandestini e ricettazione di reperti archeologici

