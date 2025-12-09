A Genova, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diverse fratture ed è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre: edizione delle 13
Cronaca
Carceri, in Italia il tasso di evasione è di 22,8 ogni 10mila detenuti
Cronaca
Genova, studente investito da ambulanza in via Archimede
Cronaca
Roma, arrivati sette bambini da Gaza per cure mediche
Cronaca
Maniago, incidente tra bus studenti e auto: 1 morto e ferit
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre: edizione delle 8
Cronaca
Pagine, la rassegna stampa di Sky TG24 del 9 dicembre
Cronaca