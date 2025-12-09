Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Genova, studente investito da ambulanza in via Archimede

Cronaca

A Genova, in via Archimede, un'ambulanza a sirene spiegate ha travolto uno studente di 12 anni che stava attraversando la strada per entrare a scuola. Il giovane ha riportato diverse fratture ed è stato portato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre: edizione delle 13

Cronaca

Carceri, in Italia il tasso di evasione è di 22,8 ogni 10mila detenuti

Cronaca

Genova, studente investito da ambulanza in via Archimede

Cronaca

Roma, arrivati sette bambini da Gaza per cure mediche

Cronaca

Maniago, incidente tra bus studenti e auto: 1 morto e ferit

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 9 dicembre: edizione delle 8

Cronaca