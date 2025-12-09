Roma, arrivati sette bambini da Gaza per cure mediche

Sette bambini provenienti da Gaza sono arrivati a Roma a bordo di un C-130 per ricevere cure in Italia. All’aeroporto di Ciampino sono stati accolti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani
