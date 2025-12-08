Vigili del fuoco omaggiano la Madonna di Piazza di Spagna

Alle 7.00 di questa mattina, i vigili del fuoco hanno rinnovato la tradizionale deposizione della corona di fiori alla statua della Madonna in Piazza di Spagna, a Roma, un atto di devozione che va avanti dal 1949. A compiere il gesto è stato Roberto Leo, caporeparto più anziano in servizio presso il Comando di Roma. Dopo aver raggiunto i 27 metri di altezza salendo i 100 gradini dell'autoscala, ha collocato l'omaggio floreale tra le braccia della statua dell'Immacolata, mantenendo viva una cerimonia profondamente sentita dal Corpo nazionale e dalla città.