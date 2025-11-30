"A me non interessa né il modello francese né quello tedesco, ci sarà un modello italiano che sarà quello che approverà il Parlamento italiano". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proposta della leva militare su base volontaria, a Napoli, a margine dell'iniziativa 'CasaCorriere'. "Quello tedesco è un modello molto più incisivo perché prevede la possibilità che lo Stato ripristini l'obbligatorietà, che è un'idea chenon mi è mai passata per la mente", ha chiuso Crosetto
TAG:
Prossimi video
Messina, in 15mila a corteo contro Ponte sullo Stretto
Cronaca
Difesa, Crosetto: "Sulla leva militare avremo un modello italiano"
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 30 novembre: edizione delle 13
Cronaca
40 anni di ANLAIDS, l’appello per fermare le diagnosi tardive di HIV
Cronaca
Health, il virus HIV: perché la sfida non è finita
Cronaca
I titoli di Sky Tg24 del 30 novembre, edizione ore 8
Cronaca
Rassegna stampa di Sky Tg24, i giornali del 30 novembre
Cronaca