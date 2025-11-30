Offerte Black Friday
Difesa, Crosetto: "Sulla leva militare avremo un modello italiano"

Cronaca

"A me non interessa né il modello francese né quello tedesco, ci sarà un modello italiano che sarà quello che approverà il Parlamento italiano". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sulla proposta della leva militare su base volontaria, a Napoli, a margine dell'iniziativa 'CasaCorriere'. "Quello tedesco è un modello molto più incisivo perché prevede la possibilità che lo Stato ripristini l'obbligatorietà, che è un'idea chenon mi è mai passata per la mente", ha chiuso Crosetto

