Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, raduno in ricordo di 15enne morto di infarto

Cronaca

A Milano si è tenuto un raduno in ricordo di un 15enne morto di infarto. Il ritrovo è avvenuto nel playground di via Dezza, dove il giovane è morto nel 2017 mentre giocava a basket. I fiori lasciati ogni anno dalla famiglia a bordo del campo sono stati recentemente deturpati da un passante e la notizia ha spinto centinaia di persone a partecipare al ritrovo e a portare un girasole per decorare il campo.

Prossimi video

I titoli di Sky TG24 del 29 novembre: edizione delle 19

Cronaca

Milano, raduno in ricordo di 15enne morto di infarto

Cronaca

Trentino Alto-Adige, mercatini di Natale pronti per apertura

Cronaca

Umbria, femminicidio-suicidio a Città del Pieve

Cronaca

Simulato attentato terroristico a Fiumicino

Cronaca

Famiglia nel bosco, accettata casa proposta da imprenditore

Cronaca