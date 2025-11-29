Milano, raduno in ricordo di 15enne morto di infarto

A Milano si è tenuto un raduno in ricordo di un 15enne morto di infarto. Il ritrovo è avvenuto nel playground di via Dezza, dove il giovane è morto nel 2017 mentre giocava a basket. I fiori lasciati ogni anno dalla famiglia a bordo del campo sono stati recentemente deturpati da un passante e la notizia ha spinto centinaia di persone a partecipare al ritrovo e a portare un girasole per decorare il campo.