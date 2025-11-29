A Milano si è tenuto un raduno in ricordo di un 15enne morto di infarto. Il ritrovo è avvenuto nel playground di via Dezza, dove il giovane è morto nel 2017 mentre giocava a basket. I fiori lasciati ogni anno dalla famiglia a bordo del campo sono stati recentemente deturpati da un passante e la notizia ha spinto centinaia di persone a partecipare al ritrovo e a portare un girasole per decorare il campo.
Prossimi video
I titoli di Sky TG24 del 29 novembre: edizione delle 19
Cronaca
Milano, raduno in ricordo di 15enne morto di infarto
Cronaca
Trentino Alto-Adige, mercatini di Natale pronti per apertura
Cronaca
Umbria, femminicidio-suicidio a Città del Pieve
Cronaca
Simulato attentato terroristico a Fiumicino
Cronaca
Famiglia nel bosco, accettata casa proposta da imprenditore
Cronaca
Torino, reazioni dopo irruzione nella redazione de La Stampa
Cronaca