L’approfondimento di Sky Tg24 dedicato al valore della cura e dell’industria farmaceutica. Come impatta il digitale sulla ricerca in ambito sanitario? Cosa si può fare oggi grazie alla tecnologia? Guardiamo al futuro e alle nuove frontiere di sviluppo
Sistema Salute, ricerca e futuro: le nuove frontiere
