Non Una Di Meno, corteo occupa cantiere Villaggio Olimpico

Il 25 novembre il movimento femminista e transfemminista Non Una Di Meno ha organizzato un corteo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Alle 18.30 quasi 10mila persone si sono raccolte in piazza Oberdan a Milano per poi muoversi in direzione di piazzale Lodi. La manifestazione non ha riguardato soltanto la violenza di genere, ma anche la rivendicazione di diritti fondamentali, come quello alla casa e alla sicurezza. Durante il corteo diverse vetrine sono state imbrattate con scritte "Sabotiamo il patriarcato" e "Non c'è femminismo senza Palestina libera". Quasi al termine del percorso, un gruppo di manifestanti con il volto coperto ha forzato i cancelli del cantiere di Scalo di Porta Romana, che ospiterà il futuro Villaggio Olimpico.