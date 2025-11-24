Parlami - Dialoghi contro la violenza

Sky TG24 ha scelto il Liceo Carducci per un confronto aperto tra giovani e testimoni diretti della lotta contro la violenza di genere. Lucia Annibali ha condiviso la propria esperienza, mentre Giacomo Papi ha guidato una riflessione sulle responsabilità culturali. L’incontro è stato condotto da Stefania Pinna e diretto da Roberto Contatti. Il progetto fa parte della campagna BASTA!
