Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Parlami - Dialoghi contro la violenza

Cronaca

Sky TG24 ha scelto il Liceo Carducci per un confronto aperto tra giovani e testimoni diretti della lotta contro la violenza di genere. Lucia Annibali ha condiviso la propria esperienza, mentre Giacomo Papi ha guidato una riflessione sulle responsabilità culturali. L’incontro è stato condotto da Stefania Pinna e diretto da Roberto Contatti. Il progetto fa parte della campagna BASTA!

TAG:

Prossimi video

Parlami - Dialoghi contro la violenza

Cronaca

Mantova, il video dell'uomo travestito per sembrare la madre

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 24 novembre 2025 - edizione h19

Cronaca

Sparatoria Napoli, l'ipotesi: 19enne ucciso per errore da baby killer

Cronaca

25 novembre, vittima di violenze a skytg24: non ti accorgi più dell'amore tossico

Cronaca

25 novembre, Roia: libero consenso è un atto di civiltà per le donne

Cronaca