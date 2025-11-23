Offerte Black Friday
Ornella Vanoni, aperta camera ardente a MIlano

Cronaca

Questa mattina è stata aperta la camera ardente di Ornella Vanoni al Piccolo Teatro Grassi di Milano. Fan, amici e Vip, tra cui Fiorella Mannoia, Lella Costa, Arisa e Simona Ventura, hanno reso omaggio alla cantante. Tutti ricordano la Vanoni come donna autentica, intelligente, libera, generosa e ironica, celebrando una carriera e una vita vissuta con passione

