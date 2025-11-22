Venezia, anche Greta con attivisti che tingono di verde Canal Grande

Anche l'attivista svedese ha partecipato all'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia, dove è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde. Coinvolte, in tutto, dieci città italiane
Era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg, questa stamattina, all'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia, dove è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde. L'iniziativa del gruppo ambientalista ha riguardato, in tutto, dieci città italiane. A Venezia, in particolare, diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali ed uno striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco - per identificare la natura della sostanza colorante - e le forze dell'ordine, oltre alle autorità competenti per la vigilanza lagunare.