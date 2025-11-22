Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Venezia, anche Greta Thunberg con attivisti che tingono di verde il Canal Grande

Cronaca
©Ansa

Anche l'attivista svedese ha partecipato all'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia, dove è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde. Coinvolte, in tutto, dieci città italiane

Era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg, questa stamattina, all'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia, dove è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde. L'iniziativa del gruppo ambientalista ha riguardato, in tutto, dieci città italiane. A Venezia, in particolare, diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali ed uno striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco - per identificare la natura della sostanza colorante - e le forze dell'ordine, oltre alle autorità competenti per la vigilanza lagunare. 

TAG:

Prossimi video

Venezia, anche Greta con attivisti che tingono di verde Canal Grande

Cronaca

Caso famiglia bosco, è scontro fra politica e magistrratura

Cronaca

Omicidio Napoli, 19enne ucciso con arma da fuoco

Cronaca

Prato, maxi operazione nel carcere La Dogaia

Cronaca

Bimba di 2 anni morta nel Bellunese, ad ucciderla batterio

Cronaca

Parlami - Dialoghi contro la violenza, lo speciale di Sky Tg24

Cronaca