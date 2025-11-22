Venezia, anche Greta con attivisti che tingono di verde Canal Grande

Era presente anche l'attivista svedese Greta Thunberg, questa stamattina, all'iniziativa di Extinction Rebellion sul Ponte di Rialto a Venezia, dove è stata versata fluoresceina nel Canal Grande per tingerlo di verde. L'iniziativa del gruppo ambientalista ha riguardato, in tutto, dieci città italiane. A Venezia, in particolare, diverse persone sono state identificate, mentre strumenti musicali ed uno striscione che era stato esposto sono stati sequestrati. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco - per identificare la natura della sostanza colorante - e le forze dell'ordine, oltre alle autorità competenti per la vigilanza lagunare.