Prato, maxi operazione nel carcere La Dogaia

A Prato, all’istituto penitenziario La Dogaia, 800 agenti e militari hanno dato corso a un maxi decreto di perquisizione e sequestro che ha interessato tutti i 564 detenuti. Tra loro, 29 sono indagati per estorsione, droga e possesso di armi non autorizzate. L’intervento ha riguardato celle, reparti di Alta e Media Sicurezza e aree comuni. L’indagine mira a smantellare un sistema criminale diffuso e interconnesso all’interno del carcere
