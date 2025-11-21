Offerte Black Friday
Neve a Milano e nelle città lombarde: disagi al traffico

Cronaca

Arriva la prima neve della stagione a Milano e in diverse province lombarde. La perturbazione proveniente dalla Norvegia ha portato fiocchi misti a pioggia in città e nevicate più abbondanti sulle montagne di Lecco, Como, Sondrio, Brescia e Bergamo, causando disagi alla circolazione stradale

