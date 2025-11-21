Arriva la prima neve della stagione a Milano e in diverse province lombarde. La perturbazione proveniente dalla Norvegia ha portato fiocchi misti a pioggia in città e nevicate più abbondanti sulle montagne di Lecco, Como, Sondrio, Brescia e Bergamo, causando disagi alla circolazione stradale
Prossimi video
Neve a Milano e nelle città lombarde: disagi al traffico
Cronaca
Sardegna, la neve ricopre il massiccio del Gennargentu
Cronaca
Famiglia nel bosco, trasferiti in comunità i tre bambini
Cronaca
Famiglia nel bosco, trasferiti in comunità la madre e i tre bambini
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 21 novembre 2025 - edizione h13
Cronaca
Famiglia uccisa dal monossido, probabile inversione tubi della caldaia
Cronaca
Sequestro cocaina a Ventimiglia, 230 Kg nascosti in un tir
Cronaca