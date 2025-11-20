Clinica chirurgia estetica abusiva sotto sequestro a Roma

A Roma la polizia ha sequestrato una clinica di chirurgia estetica abusiva. Al suo interno venivano offerti interventi estetici anche invasivi come mastoplastiche additive, liposuzioni e addominoplastiche. La struttura era pubblicizzata su siti internet ed era rivolta esclusivamente a cittadini cinesi.
