Roma, sgominata rete sfruttamento prostituzione: 21 fermati

Cronaca

Ventuno persone sono state fermate dopo che una operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio.

