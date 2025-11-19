Roma, sgominata rete sfruttamento prostituzione: 21 fermati

Ventuno persone sono state fermate dopo che una operazione congiunta tra la Polizia di Stato italiana e le autorità romene ha portato allo smantellamento di una organizzazione dedita alla tratta di esseri umani, allo sfruttamento della prostituzione e al riciclaggio.
