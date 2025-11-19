Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Operazione antimafia nel Salento, 22 arresti

Cronaca

22 persone sono state arrestate, di cui 18 in carcere e 4 ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta che vede complessivamente 55 indagati. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Prossimi video

Ilva Genova, presidio dei lavoratori negli stabilimenti

Cronaca

Ilva Genova, Bucci: città difende fabbrica e lavoratori

Cronaca

Operazione antimafia nel Salento, 22 arresti

Cronaca

Roma, sgominata rete sfruttamento prostituzione: 21 fermati

Cronaca

Ex Ilva Genova, sciopero lavoratori e stabilimento occupato

Cronaca

Napoli, incendio rifiuti: arrestato 57enne ad Acerra

Cronaca