Operazione antimafia nel Salento, 22 arresti

22 persone sono state arrestate, di cui 18 in carcere e 4 ai domiciliari, nell’ambito di un’inchiesta che vede complessivamente 55 indagati. L’operazione è stata condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia
