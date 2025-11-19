Napoli, incendio rifiuti: arrestato 57enne ad Acerra

Un uomo di Acerra, nel Napoletano, è stato incastrato dalle telecamere mentre dava fuoco a rifiuti tessili. Arrestato, ora è ai domiciliari
