Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Ex Ilva Genova, sciopero lavoratori e stabilimento occupato

Cronaca

A Genova i lavoratori dell’ex Ilva hanno occupato lo stabilimento per protestare "contro il blocco degli impianti del nord e il piano che prevede l'aumento della cassa integrazione straordinaria fino a sei mila unità". Gli operai in sciopero hanno anche svolto un corteo verso la stazione ferroviaria di Genova Cornigliano, dove hanno organizzato un presidio ad oltranza.

Prossimi video

Ilva Genova, presidio dei lavoratori negli stabilimenti

Cronaca

Ilva Genova, Bucci: città difende fabbrica e lavoratori

Cronaca

Operazione antimafia nel Salento, 22 arresti

Cronaca

Roma, sgominata rete sfruttamento prostituzione: 21 fermati

Cronaca

Ex Ilva Genova, sciopero lavoratori e stabilimento occupato

Cronaca

Napoli, incendio rifiuti: arrestato 57enne ad Acerra

Cronaca