Marocco, due latitanti italiani arrestati a Casablanca

Cronaca

A Casablanca, in Marocco, la Gendarmeria reale ha arrestato due latitanti italiani, Patrizio Forniti e Monica Montenero, ricercati dal 3 luglio 2024 dopo la mancata esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Roma nell’ambito del filone apriliano dell’indagine "Assedio". Forniti, considerato il boss della mafia di Aprilia, era inserito nell’elenco dei "Latitanti pericolosi". La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma ha già avviato le procedure per l’estradizione della coppia, trovata in possesso di falsi passaporti svizzeri

