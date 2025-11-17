Offerte Black Friday
Romans d'Isonzo, esondazione fiume Torre: soccorsi a Versa

Cronaca

A Versa, una frazione di Romans d'Isonzo, nel Goriziano, il fiume Torre è esondato costringendo gli abitanti a rifugiarsi sui tetti delle loro case. I vigili del fuoco sono intervenuti con natanti leggeri e l'elicottero del reparto volo di Venezia per soccorrere i residenti.

