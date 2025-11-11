Candy, 80 anni di elettrodomestici in mostra a Milano

Candy ha celebrato gli 80 anni con la mostra “An Archive of Possible Machines” alla Fabbrica del Vapore di Milano, un viaggio visivo nella storia del marchio tra fotografia, design e memoria industriale. Il progetto di Mattia Balsamini, curato da Andrea Tinterri, ha raccontato come gli elettrodomestici Candy abbiano accompagnato l’evoluzione sociale e tecnologica italiana. Al centro dell’esposizione, l’innovativa lavatrice MultiWash, con tre cestelli indipendenti e gestione intelligente di acqua ed energia tramite intelligenza artificiale, simbolo del legame tra tradizione e futuro del brand
