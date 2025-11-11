Il 7 novembre i carabinieri di Anzio hanno arrestato un uomo di 38 anni accusato di tentato omicidio, atti persecutori e fabbricazione di ordigni esplosivi. L’uomo avrebbe preso di mira una coppia di coniugi, di 73 e 64 anni, residenti nella stessa zona. Avrebbe fatto esplodere un ordigno nel loro giardino, causando danni e rischi per la loro vita. Le indagini parlano di una violenta escalation con anche colpi d’arma da fuoco contro casa e auto delle vittime.
Prossimi video
Anzio, 38enne arrestato per tentato omicidio e altri reati
Cronaca
Torino, nasce ViDeS per prevenire i femminicidi con l'I.A.
Cronaca
I titoli di Sky TG24 dell'11 novembre: edizione delle 14
Cronaca
Torino, nasce ViDeS per prevenire i femminicidi con l'I.A.
Cronaca
Rapporto Aifa, in 10 anni raddoppiato uso psicofarmaci tra i bambini
Cronaca
Stop Femminicidi, Cecchettin: Sì all'educazione sessuale a scuola
Cronaca
Incendio a Tor Cervara a Roma: intervento vigili del fuoco
Cronaca