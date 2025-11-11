Anzio, 38enne arrestato per tentato omicidio e altri reati

Il 7 novembre i carabinieri di Anzio hanno arrestato un uomo di 38 anni accusato di tentato omicidio, atti persecutori e fabbricazione di ordigni esplosivi. L’uomo avrebbe preso di mira una coppia di coniugi, di 73 e 64 anni, residenti nella stessa zona. Avrebbe fatto esplodere un ordigno nel loro giardino, causando danni e rischi per la loro vita. Le indagini parlano di una violenta escalation con anche colpi d’arma da fuoco contro casa e auto delle vittime.