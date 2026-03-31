Bufera di neve a Campo di Giove, in Abruzzo, dove è stata diramata l’allerta rossa per il maltempo. Forti precipitazioni e condizioni meteo avverse stanno interessando l’area montana.
Prossimi video
Frana Silvi, task force esperti: non si doveva costruire lì
Cronaca
Tormenta di neve a Campo di Giove, allerta rossa
Cronaca
Foca monaca avvistata di nuovo a Punta Campanella
Cronaca
Madre e figlia morte a Campobasso per avvelenamento
Cronaca
Pirateria, sotto attacco dati personali e posti di lavoro
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 31 marzo: edizione delle 19
Cronaca
Traversetolo, quadri rubati Magnani-Rocca, parla esperta
Cronaca