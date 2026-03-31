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Tormenta di neve a Campo di Giove, allerta rossa

Cronaca

Bufera di neve a Campo di Giove, in Abruzzo, dove è stata diramata l’allerta rossa per il maltempo. Forti precipitazioni e condizioni meteo avverse stanno interessando l’area montana.

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