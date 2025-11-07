Il celebre bivacco “Fiamme Gialle”, rifugio per alpinisti sul Cimon della Pala a 3.000 metri, è stato rimosso e trasferito al MUSE di Trento. Costruito nel 1968 dalla Guardia di Finanza, ha salvato decine di vite tra le rocce e i ghiacci. Lunedì 27 ottobre è stato trasportato in elicottero e poi collocato sul terrazzo del museo. Diventerà parte di una mostra permanente dedicata alla vita in quota e ai cambiamenti climatici.
Prossimi video
Processo Dal Pino, in aula l'imprenditrice che rischia l'ergastolo
Cronaca
Arrestati 3 giovani per rapina aggravata di un monopattino
Cronaca
Timeline, la lotta alle dipendenze della comunità Incontro Onlus nel segno di Don Pierino Gelmini
Cronaca
Conferenza su Dipendenze, Meloni: “Nessuno è solo”
Cronaca
Roma, flash mob +Europa e Meglio Legale: fermati attivisti
Cronaca
Milano, aggressione su autobus: arrestati tre giovani
Cronaca
Da rifugio a museo: bivacco Fiamme Gialle al MUSE di Trento
Cronaca