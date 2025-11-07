Offerte Sky
Da rifugio a museo: bivacco Fiamme Gialle al MUSE di Trento

Cronaca

Il celebre bivacco “Fiamme Gialle”, rifugio per alpinisti sul Cimon della Pala a 3.000 metri, è stato rimosso e trasferito al MUSE di Trento. Costruito nel 1968 dalla Guardia di Finanza, ha salvato decine di vite tra le rocce e i ghiacci. Lunedì 27 ottobre è stato trasportato in elicottero e poi collocato sul terrazzo del museo. Diventerà parte di una mostra permanente dedicata alla vita in quota e ai cambiamenti climatici.

