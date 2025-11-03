Offerte Sky
Crollo Torre dei Conti, operaio estratto dalle macerie

Cronaca

A Roma il crollo della Torre dei Conti ai Fori Imperiali ha provocato il ferimento di un operaio. Estratto dalle macerie, l’uomo ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Altri 3 sono stati invece recuperati dai vigili del fuoco con un'autoscala. Un ultimo operaio si trova ancora intrappolato sotto le macerie dopo che un secondo crollo ha rallentato le attività dei soccorsi.

