Torino, manifestazione pro-Gaza: tensioni con polizia

A Torino i partecipanti a una manifestazione pro-Gaza si sono scontrati con le forze dell’ordine. I manifestanti hanno tentato di entrare nella stazione di Porta Susa, presidiata dalla polizia, che ha risposto con una carica di alleggerimento. Alcuni dei presenti sono poi riusciti a forzare l'ingresso e a entrare in stazione.

