A14, autobotte piena di gasolio si ribalta in galleria

Lungo l’autostrada A14 un'autobotte piena di gasolio si è ribaltata nella galleria Castello di Grottammare. L’incidente ha provocato lo sversamento di gasolio sulla carreggiata e oltre tre chilometri di coda. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo sono intervenute sul luogo per mettere in sicurezza il mezzo.