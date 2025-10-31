Offerte Sky
A14, autobotte piena di gasolio si ribalta in galleria

Cronaca

Lungo l’autostrada A14 un'autobotte piena di gasolio si è ribaltata nella galleria Castello di Grottammare. L’incidente ha provocato lo sversamento di gasolio sulla carreggiata e oltre tre chilometri di coda. Le squadre dei vigili del fuoco di San Benedetto del Tronto e Fermo sono intervenute sul luogo per mettere in sicurezza il mezzo.

