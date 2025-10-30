Offerte Sky
Maltempo in Toscana, centro storico allagato a Pisa

Un forte temporale ha colpito Pisa, causando allagamenti nel centro storico, soprattutto nei pressi di piazza dei Miracoli e della Torre pendente. L’acqua ha raggiunto le caviglie dei pedoni e invaso alcuni scantinati, provocando disagi a cittadini e turisti. La Protezione civile comunale è al lavoro per monitorare la situazione e prevenire nuovi danni

