Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Milano, arrestata “la Nera”: gestiva droga del clan Calajò

Cronaca

Katia Adragna, detta “la Nera”, è stata arrestata dalla penitenziaria di Opera su ordine della Dda di Milano. Secondo gli inquirenti guidava il traffico di droga per conto del clan Calajò, i cui capi sono detenuti a Opera. L’indagine, che ha portato a 19 arresti, è nata da intercettazioni in carcere che hanno rivelato il suo ruolo nella gestione dello spaccio alla Barona e nel coordinamento dell’intera rete, dal rifornimento alla distribuzione

Prossimi video

Riforma giustizia, Nordio: "Pronti a confronto con Anm"

Cronaca

I titoli di Sky T24 del 30 ottobre, edizione delle 13

Cronaca

Milano, arrestata “la Nera”: gestiva droga del clan Calajò

Cronaca

Omicidio Collegno, Alex Pompa assolto definitivamente

Cronaca

"Prosperità e povertà  digitale", Festival Progresso Sociale

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 30 ottobre, edizione delle 8

Cronaca