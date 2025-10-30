Milano, arrestata “la Nera”: gestiva droga del clan Calajò

Katia Adragna, detta “la Nera”, è stata arrestata dalla penitenziaria di Opera su ordine della Dda di Milano. Secondo gli inquirenti guidava il traffico di droga per conto del clan Calajò, i cui capi sono detenuti a Opera. L’indagine, che ha portato a 19 arresti, è nata da intercettazioni in carcere che hanno rivelato il suo ruolo nella gestione dello spaccio alla Barona e nel coordinamento dell’intera rete, dal rifornimento alla distribuzione