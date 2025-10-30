A Roma, a Piazza Navona, Forza Italia organizza un flash mob dopo l’approvazione della riforma della giustizia in Senato. Tra bandiere e abbracci spicca un grande striscione con il volto di Silvio Berlusconi, espressione del sostegno del partito alle modifiche legislative
Prossimi video
Roma, festa di Forza Italia: lo striscione con Berlusconi
Cronaca
Ponte sullo Stretto, Salvini: risponderemo a Corte dei Conti
Cronaca
Maltempo in Toscana, centro storico allagato a Pisa
Cronaca
L'Aquila, scoperto condominio con telecamere illegali
Cronaca
Riforma giustizia, Nordio a Sky TG24: "Pronto a confronto tv con Anm"
Cronaca
I titoli di Sky T24 del 30 ottobre, edizione delle 13
Cronaca
Milano, arrestata “la Nera”: gestiva droga del clan Calajò
Cronaca