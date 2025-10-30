Offerte Sky
Roma, festa di Forza Italia: lo striscione con Berlusconi

Cronaca

A Roma, a Piazza Navona, Forza Italia organizza un flash mob dopo l’approvazione della riforma della giustizia in Senato. Tra bandiere e abbracci spicca un grande striscione con il volto di Silvio Berlusconi, espressione del sostegno del partito alle modifiche legislative

