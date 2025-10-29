Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Incipit, Eva Cantarella racconta "Contro Antigone"

Cronaca

La più importante studiosa di diritto greco rilegge una delle tragedie più amate e conosciute durante la nuova puntata di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Tutte le puntate di "Incipit", il programma di libri di Sky TG24

Prossimi video

Oderzo, incidente tra auto e bus studenti: morto conducente

Cronaca

Il mito di Antigone riletto da Eva Cantarella

Cronaca

Incipit, Eva Cantarella racconta "Contro Antigone"

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 29 ottobre 2025 - edizione h8

Cronaca

Pagine, la rassegna stampa del 29 ottobre

Cronaca

Braccialetti elettronici antistalking, quanti sono e come funzionano

Cronaca