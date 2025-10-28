Lagarde, presidente Bce al mercato Sant'Ambrogio a Firenze

La presidente della Bce Christine Lagarde ha visitato il mercato di Sant'Ambrogio a Firenze e si è fermata per foto, saluti e strette di mano con i commercianti del posto. “I prezzi del cibo ora sono ancora in aumento, dobbiamo assicurarci che continuino a scendere”, ha detto la presidente durante la visita.
