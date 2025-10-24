Offerte Sky
Terremoto ad Avellino: scossa di magnitudo 3,6 in Irpinia

Cronaca

L’ Osservatorio meteorologico di Montevergine ha registrato tramite una webcam il terremoto di magnitudo 3.6 avvenuto in Irpinia. Il filmato ha ripreso la scossa durata circa 20 secondi.

