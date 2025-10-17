Pomezia, bomba distrugge auto del giornalista Ranucci

La Direzione Distrettuale Antimafia di Roma indaga sull'esplosione che nella tarda serata di ieri, giovedì 16 ottobre, ha distrutto le auto del giornalista Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, e della figlia, parcheggiate all'esterno dell'abitazione di famiglia a Pomezia.
