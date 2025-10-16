Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pescara, liceo Marconi evacuato per sospetta fuga ammoniaca

Cronaca

Il 15 ottobre a Pescara è scattato il protocollo per le maxi emergenze al liceo statale Marconi dopo che una sostanza, probabilmente ammoniaca, si è sprigionata da un laboratorio. La Asl ha allestito un posto medico avanzato con medici, infermieri e cinque ambulanze. Quattro persone, tra cui una docente e tre studenti, sono in pronto soccorso; un’altra è ricoverata a Chieti. Alcuni vigili del fuoco risultano intossicati. L’edificio è stato evacuato e sono in corso accertamenti sulle cause.

Prossimi video

Pescara, liceo Marconi evacuato per sospetta fuga ammoniaca

Cronaca

I titoli di Sky TG24 del 16 ottobre: edizione delle 13

Cronaca

Funerali Paolo Taormina, bara accolta da applauso a Palermo

Cronaca

Femminicidio Milano, legale Soncin: "Non ha risposto, non lucido e dimesso"

Cronaca

Omicidio Palermo, Arcivescovo Lorefice: "Una sconfitta che riguarda tutti"

Cronaca

Pescara, Liceo Marconi evacuato per sostanza tossica

Cronaca