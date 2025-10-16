Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppo

Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per richiamare l’attenzione sulla crisi che interessa 10.700 lavoratori diretti, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria e 6.000 dell’indotto. A Taranto, operai e sindacati sono partiti in corteo dalla fabbrica verso il centro città per consegnare un documento al sindaco Piero Bitetti. La mobilitazione resta confermata nonostante la convocazione di un vertice a Palazzo Chigi il 28 ottobre, che Fim, Fiom e Uilm definiscono “un primo risultato” ma non sufficiente a fermare la protesta