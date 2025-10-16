Sciopero di 24 ore in tutti gli stabilimenti del gruppo ex Ilva per richiamare l’attenzione sulla crisi che interessa 10.700 lavoratori diretti, 1.500 di Ilva in amministrazione straordinaria e 6.000 dell’indotto. A Taranto, operai e sindacati sono partiti in corteo dalla fabbrica verso il centro città per consegnare un documento al sindaco Piero Bitetti. La mobilitazione resta confermata nonostante la convocazione di un vertice a Palazzo Chigi il 28 ottobre, che Fim, Fiom e Uilm definiscono “un primo risultato” ma non sufficiente a fermare la protesta
Prossimi video
Vertenza ex Ilva, stop di 24 ore in tutti i siti del gruppo
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 16 ottobre: edizione delle 8
Cronaca
La rassegna stampa di Sky TG24 del 16 ottobre
Cronaca
Esplosione casolare, giovedì gli interrogatori dei fratelli Ramponi. Sabato a Padova i funerali di stato delle vittime
Cronaca
Milano, 29enne uccisa con 24 coltellate dall'ex 52enne
Cronaca
Made in Italy, nasce la filiera italiana del tabacco
Cronaca
I titoli di Sky TG24 del 15 ottobre: edizione delle 19
Cronaca