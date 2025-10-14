Esplora tutte le offerte Sky
Atterraggio di emergenza a Napoli per volo Sharm - Roma

Cronaca

Un volo WizzAir da Sharm el-Sheikh a Roma ha effettuato un atterraggio di sicurezza a Napoli per un sospetto di fumo nella stiva. A bordo si trovano turisti e giornalisti di ritorno dal summit di pace su Gaza, a cui ha partecipato anche Giorgia Meloni. I vigili del fuoco hanno effettuato un primo controllo sul velivolo, che sarà sottoposto a ulteriori verifiche

Per un sospetto di fumo nella stiva, un aereo WizzAir partito da Sharm el-Sheikh e diretto a Roma ha effettuato un atterraggio di sicurezza a Napoli. A bordo del volo molti turisti e anche la stampa, giornalisti e operatori, che hanno seguito il summit di pace su Gaza nella città sul Mar Rosso, a cui ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni. Dopo l’atterraggio, i vigili del fuoco hanno eseguito un primo controllo sul velivolo che, dopo lo sbarco dei passeggeri, dovrebbe essere sottoposto a nuove verifiche. 

